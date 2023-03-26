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Сегодня, 15:26

В Башкирии спасатели пришли на помощь к провалившимся под лед рыбакам

Госкомитет РБ по ЧС
Фото:Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии утром 26 марта в систему-112 поступило сообщение о том, что в деревне Алексеевка Уфимского района рыбак провалился под лед на карьерном озере. Очевидцы вытащили его на лед, но до берега самостоятельно доставить не смогли.

«Оперативно прибывшие спасатели госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям эвакуировали пострадавшего мужчину на берег», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подобный случай произошел сегодня днем в уфимском микрорайоне Шакша, где спасатели управления гражданской защиты города вытащили из воды провалившего под лед на реке Уфе мужчину, 1968 года рождения.

«К месту выехали сотрудники поисково-спасательного отряда, которые в промоине в 50 метрах от берега обнаружили человека. Облачившись в гидрокостюмы, спасатели подобрались поближе к утопающему рыболову, вытащили его из полыньи и помогли добраться до берега. Мужчина находился, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, и если бы его вовремя не увидели, то эта рыбалка стала бы для него последней. Сотрудники ПСО Уфы посадили пострадавшего в служебную машину, раздели и укутали в одеяло», — проинформировали в пресс-службе управления гражданской защиты города.

Пострадавших рыбаков с переохлаждением доставили в медицинские учреждения.

Автор:Дарья Субботина
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