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Сегодня, 18:43

В Башкирии в гараже сгорел кроссовер

Сегодня в Бирске при пожаре в гараже сгорел кроссовер, сообщили «Башинформу» в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии. 

Как рассказали спасатели, по прибытию было установлено, что открытым пламенем горел кирпичный гараж размером 7х8 метров и автомобиль Chery Tiggo. 

В тушении были задействованы три пожарные машины. Горение ликвидировали уже в течение 15 минут. 

«Огнем также повреждено лакокрасочное покрытие на площади 2 квадратных метра автомобиля Nissan Extrail. К сожалению, при попытке самостоятельного тушения мужчина 2000 года рождения получил ожоги. Ему была оказана медицинская помощь. Причина пожара сейчас устанавливается», - добавили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии. 

Автор:Галина Бахшиева
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