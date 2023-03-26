В Башкирии в гараже сгорел кроссовер

Сегодня в Бирске при пожаре в гараже сгорел кроссовер, сообщили «Башинформу» в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии.

Как рассказали спасатели, по прибытию было установлено, что открытым пламенем горел кирпичный гараж размером 7х8 метров и автомобиль Chery Tiggo.

В тушении были задействованы три пожарные машины. Горение ликвидировали уже в течение 15 минут.

«Огнем также повреждено лакокрасочное покрытие на площади 2 квадратных метра автомобиля Nissan Extrail. К сожалению, при попытке самостоятельного тушения мужчина 2000 года рождения получил ожоги. Ему была оказана медицинская помощь. Причина пожара сейчас устанавливается», - добавили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии.