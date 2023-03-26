Из СТЦ «Мега» в Уфе эвакуировали 1000 человек

Сегодня в 17.05 в главное управление МЧС России по Башкирии поступило сообщение, что в уфимском СТЦ «Мега» сработала автоматическая пожарная сигнализация в отделении Сбербанка.

«Силы и средства МЧС России были направлены к месту автоматом по повышенному рангу пожара. По прибытию первого подразделения, предварительно установлено, что сработка произошла из-за курения электронной сигареты», - сообщили «Башинформу» в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

Всего эвакуировали 1000 человек, из них 200 детей. Пострадавших нет, подчеркнули спасатели.