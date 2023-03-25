Стали известны подробности смертельной аварии в Аургазинском районе Башкирии

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов поделился подробностями смертельного ДТП с участием ВАЗ-2112 и «КамАЗ», которое произошло 24 марта на 91-м километре дороги Уфа — Оренбург в Аургазинском районе. Ранее «Башинформ» сообщал, что в результате ДТП погиб 29-летний пассажир легковушки, 27-летний водитель и еще один человек из автомобиля находятся в больнице.

Как написал Севастьянов в своем телеграм-канале, управлявший «ВАЗом» 27-летний мужчина уснул за рулем. Кроме того, никто из машины не был пристегнут ремнями безопасности.

Напомним, по данным госавтоинспекции РБ «ВАЗ» допустил касательное столкновение с грузовиком, после чего наехал на металлическое ограждение. Сейчас ведется разбирательство.