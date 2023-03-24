В Башкирии при столкновении с грузовиком погиб пассажир из «ВАЗ-2112»

В Аургазинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. По имеющейся информации ГИБДД по РБ, 24 марта на 91 км автодороги Уфа - Оренбург водитель за рулем «ВАЗ-2112» допустил касательное столкновение с грузовым «КамАЗом», после чего совершил наезд на металлическое ограждение.

В аварии пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался. Медпомощь потребовалась водителю и ещё одному пассажиру. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются, сообщили «Башинформу» в ведомстве.