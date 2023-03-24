«Он же не остановится, убьёт ее!»: в Уфе соседи рассказали подробности избиения девушки в подъезде

Избивший девушку в уфимском подъезде работает юристом, учится на педагога и ранее угрожал соседям. Подробности инцидента в жилом доме, расположенном на улице Генерала Горбатова, 7, рассказали соседи молодой пары.

Жильцы дома рассказали Честно говоря, что инициатором драки с девушкой стал их сосед по имени Радик. Герои видео вместе снимают квартиру.

«Ночью услышала шум, собаки залаяли. Вышла посмотреть, увидела, она (изувеченная девушка — прим. ред.) сидела вся в крови у двери квартиры, избитая. Я спросила у нее, что случилось, давайте вызову скорую помощь, полицию? Его рядом не было (абьюзера — прим. ред.). Девушка закрыла передо мной дверь тамбура со словами: „Извините“. Потом в квартире слышался шум, возможно, он продолжал ее бить. За девочку опасаюсь, он же не остановится, может так и убить. Насколько я знаю, по профессии он юрист. Даже на меня заявление в полицию написал из-за лая моей собаки — мешала она ему».

Изувеченная девушка не стала заявлять на мужчину в полицию.

«Сотрудниками полиции данный факт проверен, установлены участники видеозаписи. Ими являются двое знакомых между собой жителей Уфы. Гражданка от каких-либо претензий к знакомому отказалась», — пояснили в ведомстве.

По мнению интернет-пользователей, даже без заявления, только проанализировав видео, можно уже привлечь дебошира к предусмотренной законом ответственности.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что местные жители отреагировали на шум в подъезде. Просмотрев записи с камер наблюдения, они увидели, как молодая девушка пытается убежать от мужчины, который ее преследует и ругает матерными словами. Тот настигает ее в подъезде — наносит удар, от которого жертва абьюзинга теряет сознание. Мужчина затаскивает ее за волосы в лифт. Там он, что-то выговаривая лежащей на полу жертве издевательств, выливает ей на голову содержимое стакана и уходит. Девушка, поджав ноги, какое-то время сидит в кабине лифта. Затем снова появляется ее мучитель, который вытаскивает ее из лифта. На этом моменте запись обрывается. Насколько серьезно пострадала жертва издевательств — неизвестно.