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Сегодня, 15:48

В Башкирии по вине врача роддома младенец погиб при родах

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего врача местного роддома, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенного из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе суда, медик, занимая должность заведующего отделением Белорецкого родильного дома, по небрежности допустила дефекты оказания медпомощи. В частности, подсудимой несвоевременно было принято решение об оперативном родоразрешении из-за гипоксии плода, что привело к его внутриутробной гибели.

«Поскольку в действиях врача наличия прямого умысла на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, установлено не было, ее действия суд переквалифицировал на часть 2 статьи 118 УК РФ, как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, — пояснили в суде. — С учетом характера и степени общественной опасности, суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы. В связи с истечением срока давности уголовного преследования освободил от назначенного наказания, а также частично удовлетворил исковые требования потерпевшей и взыскал компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей».

На 22 марта приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Уфе рассматривалось похожее дело. Тогда в частной клинике врач-гинеколог тоже допустила гибель плода. Суд признал медика виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, но в связи с истечением срока давности уголовного преследования освободил от назначенного наказания.

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