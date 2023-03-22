Экс-начальнику МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдусу Шайбакову продлили срок содержания под стражей

На сайте Советского районного суда Уфы появилось сообщение о продлении срока содержания под стражей в отношении Ильдуса Шайбакова. С соответствующим ходатайством в суд обратился следователь, оно было удовлетворено.

«Срок содержания под стражей продлен на 1 месяц 1 сутки, а всего до 8 месяцев 1 суток, то есть до 17 апреля 2023 года с содержанием его в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ, — проинформировали в суде. — Шайбаков обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений в составе организованной группы, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок».

Постановление в законную силу пока не вступило.

В январе 2023 года на сайте информационного агентства «Башинформ» было опубликовано интервью первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Башкортостану Евгения Лагацкого, в котором в том числе поднимался вопрос о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении экс-начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова. К «Башинформу» обратился адвокат обвиняемого Игорь Гатауллин и, пользуясь предусмотренным законодательством правом на ответ второй стороны, изложил позицию своего подзащитного, а также попросил не называть его «золотым гаишником».