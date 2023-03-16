В Екатеринбурге двое маленьких детей трое суток находились с трупами жителя Башкирии и его супруги

В Екатеринбурге 15 марта в квартире были обнаружены тела мужчины и женщины, рядом с ними около трех дней находились маленькие дети. Как сообщает e1.ru, однокомнатную квартиру на Эльмаше семья сняла пару месяцев назад. По словам соседей, супругам было примерно по 30 лет. Женщина, родом из Белоярского района, сидела в декретном отпуске с трехмесячной дочкой и двухлетним мальчиком, а ее супруг, уроженец Башкирии, работал на заводе. По неподтвержденной информации, мужчина был судим, а также привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Тревогу забили соседи этажом ниже — они увидели, что их топят. Стояк перекрыли, стали стучать в дверь — им никто не открыл, зато в квартире заплакали дети. По словам приехавшей на место трагедии родственницы, супруги перестали выходить на связь с прошедшего воскресенья. Все эти дни дети находились в квартире с уже мертвыми мамой и папой. Тетя заговорила с племянниками через дверь, мальчик ответил: «Мама спит», и заплакал.

Когда вскрыли дверь, мальчик был в коридоре, а в комнате на диване лежала мертвая мать, рядом с ней трехмесячная дочка — она была обезвожена и истощена. На кухне — труп мужчины. По информации, полученной от очевидцев, с места трагедии изъяли порошок, а у трупов была пена у рта. Телесных повреждений нет. Только судмедэкспертиза установит точную причину гибели супружеской пары. Сейчас правоохранители разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.

В свердловском минздраве сообщили, что дети находятся в больнице в стабильном состоянии. Их готовы забрать родственники.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе на съемной квартире были найдены тела 20-летней девушки и ее 20-летнего парня. Рядом был обнаружен белый порошок.