Жертвой очередного пожара в Башкирии стала 64-летняя женщина

Жертвой очередного пожара в Башкирии, на этот раз в Кигинском районе, стала 64-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии.

Как рассказали спасатели, сообщение о пожаре в жилом доме по улице Молодежной в деревне Алагузово Кигинского района поступило сегодня ночью.



На место ЧП прибыли добровольные пожарные команды Абзаевского и Нижнекигинского сельских советов, а также подразделения МЧС России.



«На момент прибытия наблюдалось горение жилого бревенчатого дома размером 7х8 метров. В течение 30 минут пожар был потушен, - отметили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии. - К сожалению, в ходе тушения и разбора конструкций на месте пожара обнаружена погибшая женщина 1959 года рождения».



Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.

Как сообщал ранее «Башинформ», этой же ночью, но уже в Кушнаренковском районе Башкирии при пожаре в садовом доме СНТ «Стрела» сгорели ребенок и женщина.