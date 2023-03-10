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Сегодня, 08:03

Жертвой очередного пожара в Башкирии стала 64-летняя женщина

Ксения Калинина, архивное фото
Фото:Ксения Калинина, архивное фото

Жертвой очередного пожара в Башкирии, на этот раз в Кигинском районе, стала 64-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии.

Как рассказали спасатели, сообщение о пожаре в жилом доме по улице Молодежной в деревне Алагузово Кигинского района поступило сегодня ночью. 

На место ЧП прибыли добровольные пожарные команды Абзаевского и Нижнекигинского сельских советов, а также подразделения МЧС России. 

«На момент прибытия наблюдалось горение жилого бревенчатого дома размером 7х8 метров. В течение 30 минут пожар был потушен, - отметили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии. - К сожалению, в ходе тушения и разбора конструкций на месте пожара обнаружена погибшая женщина 1959 года рождения».

Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.

Как сообщал ранее «Башинформ», этой же ночью, но уже в Кушнаренковском районе Башкирии при пожаре в садовом доме СНТ «Стрела» сгорели ребенок и женщина.

Автор:Галина Бахшиева
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