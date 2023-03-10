В Башкирии при пожаре в садовом доме сгорели женщина и ее ребенок

В Кушнаренковском районе Башкирии сегодня ночью при пожаре в садовом доме СНТ «Стрела» сгорели ребенок и женщина, сообщили в главном управлении МЧС России по республике.

«На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение бревенчатого садового дома размером 5х6 метров. К сожалению, в ходе тушения и разбора конструкций на месте пожара обнаружен погибший ребёнок 2011 года рождения и 50-летняя женщина. Также в результате пожара мужчина 1988 года рождения с ожогами различной степени госпитализирован в ГКБ №18 Уфы», - рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии.



Причина пожара устанавливается. На месте пожара работает следственно-оперативная группа, дознаватели МЧС России.