Прокуратура Башкирии начала проверку по ДТП с рейсовым автобусом на трассе Уфа - Янаул

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского рейсового автобуса.

«По предварительным данным, сегодня около 7 часов на 205 километре трассы Янаул - Уфа недалеко от села Иткинеево водитель автобуса Scania не справился с управлением. В результате автобус съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ. - В салоне находилось 25 человек, одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь».

На место ДТП выехал прокурор Янаульского района Башкирии Булат Галиакберов.

Как подчеркнули в ведомстве, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, проверит работу организации-перевозчика по обеспечению требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок, эксплуатации транспортных средств, а также компании, обслуживающей дороги зимой.

При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в прокуратуре Башкирии.

Ранее в главном управлении МЧС России по Башкирии сообщили, что в салоне автобуса находились 30 человек, включая водителя. Из автобуса все выбрались самостоятельно. Пассажиры на резервном автобусе уехали на автовокзал Янаула, информировал «Башинформ».