В Башкирии перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 30 человек

Сегодня утром в пяти километрах от Янаула на дороге регионального значения «Янаул — Уфа» съехал в кювет рейсовый пассажирский автобус «Скания». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии.

Автобус, принадлежащий «Башавтотрансу», следовал по маршруту «Янаул — Уфа».



«В салоне автобуса находились 30 человек, включая водителя. Из автобуса все выбрались самостоятельно. Пассажиры на резервном автобусе убыли на автовокзал Янаула. В результате ДТП погибших нет, пострадал один человек. Его госпитализировали в Янаульскую ЦРБ», — рассказали спасатели.

К ликвидации аварии привлечены 16 человек и пять единиц техники.

Как сообщил позже в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, стаж водителя, предположительно, не справившегося с управлением и допустившего опрокидывание автобуса, составляет 33 года.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.