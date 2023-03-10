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Сегодня, 08:42

В Башкирии перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 30 человек

пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии
Фото:пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии

Сегодня утром в пяти километрах от Янаула на дороге регионального значения «Янаул — Уфа» съехал в кювет рейсовый пассажирский автобус «Скания». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии.

Автобус, принадлежащий «Башавтотрансу», следовал по маршруту «Янаул — Уфа». 

«В салоне автобуса находились 30 человек, включая водителя. Из автобуса все выбрались самостоятельно. Пассажиры на резервном автобусе убыли на автовокзал Янаула. В результате ДТП погибших нет, пострадал один человек. Его госпитализировали в Янаульскую ЦРБ», — рассказали спасатели.

К ликвидации аварии привлечены 16 человек и пять единиц техники.

Как сообщил позже в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, стаж водителя, предположительно, не справившегося с управлением и допустившего опрокидывание автобуса, составляет 33 года.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.

Видео:телеграм-канал Владимира Севастьянова
Автор:Галина Бахшиева
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