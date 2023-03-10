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Сегодня, 12:51

Подробности смертельного пожара в Башкирии: сожитель пытался, но не смог спасти женщину с ребенком

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

Дюртюлинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, 10 марта около четырех часов утра произошло возгорание садового дома в СНТ «Стрела» в Кушнаренковском районе. В момент возгорания в доме находились мальчик, 2011 года рождения, его мать, 1974 года рождения, и ее сожитель, 1988 года рождения. Как информировал «Башинформ», при тушении пожара были обнаружены тела ребенка и женщины, мужчине удалось спастись, однако он получил ожоги и был доставлен в больницу № 18 Уфы.
 
На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

Как стало известно агентству «Башинформ» от собственного источника, предварительно, в одноэтажном доме пожар произошел ночью, когда все спали. Первым, почувствовав едкий запах дыма, проснулся мужчина. Он выбил окно и перевалился на улицу. Отдышавшись, мужчина вернулся в дом, но там все было в дыму. Он стал звать и искать женщину и мальчика, но те не отзывались, видимо, уже, надышавшись дымом, потеряли сознание. Сожитель вновь начал задыхаться и, не найдя домочадцев, ретировался.

Информагентству в пресс-службе минздрава РБ сообщили о самочувствии пострадавшего.

«Состояние средней степени тяжести, стабильное. У него диагностированы ожог пламенем туловища II степени, конечностей — 10%, термоинголяционная травма II степени, отравление продуктами горения», — проинформировали в ведомстве.

Автор:Дарья Субботина
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