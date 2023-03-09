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Вчера, 17:30

Обнаружили тела отца и дочери, останки матери ищут - в СКР по Башкирии сообщили подробности пожара

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

Следственный отдел по Учалам проводит проверку по факту обнаружения тел двоих человек в ходе тушения пожара в частном доме. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, утром 9 марта 2023 года произошёл пожар в частном бревенчатом одноэтажном жилом доме, расположенном в Речном переулке в селе Юлдашево. Когда начался пожар, в доме находились пожилые супруги, а также их сын и дочь.

При тушении возгорания в доме были найдены тела 87-летнего мужчины и его 57-летней дочери. 55-летний сын погибшего успел выбежать из дома и обратиться за помощью. Поиски 91-летней женщины продолжаются.

«Проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будут назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Автор:Дарья Субботина
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