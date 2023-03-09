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Сегодня, 08:50

Жертвами пожара в Башкирии стали два человека: пол и личности устанавливаются - МЧС

пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии
Фото:пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии

Жертвами очередного пожара в Башкирии сегодня ночью стали два человека, пол и личности которых сейчас устанавливаются. Об этом «Башинформу» сообщили в главном управлении МЧС России по республике.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пожар произошел в селе Юлдашево Учалинского района, в Речном переулке. По приезде на место происшествия спасатели обнаружили, что горят бревенчатый дом размером 8х8 метров, а также нежилой летний домик. 

«Открытое горение ликвидировано. К сожалению, в ходе проливки и разбора конструкций на месте пожара обнаружены двое погибших (взрослые), пол и личности устанавливаются. Разбор на месте пожара продолжается», - добавили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.

Автор:Галина Бахшиева
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