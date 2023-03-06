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Сегодня, 09:29

В Башкирии мужчину убило снежной массой, сошедшей с крыши дома

ксен
Фото:ксен

В Стерлитамаке вечером 5 марта с местным жителем произошел несчастный случай. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, во дворе частного дома, расположенного на улице Володина, с крыши сошла снежная масса. Предварительно, как раз в это время рядом с домом стоял 58-летний местный житель. Снежная «лавина» обрушилась прямо на него и полностью завалила мужчину.

«Родственники вызвали медиков, но, к сожалению, пострадавший, не приходя в сознание, скончался в машине «скорой», — добавил собеседник информагентства.

Подобный инцидент произошел на прошлой неделе в Кумертау. 70-летний мужчина стал очищать от снега крышу частного дома. Не удержавшись, он упал с кровли, и его завалило снегом. Мужчина погиб.

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