В Башкирии мужчину убило снежной массой, сошедшей с крыши дома

В Стерлитамаке вечером 5 марта с местным жителем произошел несчастный случай. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, во дворе частного дома, расположенного на улице Володина, с крыши сошла снежная масса. Предварительно, как раз в это время рядом с домом стоял 58-летний местный житель. Снежная «лавина» обрушилась прямо на него и полностью завалила мужчину.

«Родственники вызвали медиков, но, к сожалению, пострадавший, не приходя в сознание, скончался в машине «скорой», — добавил собеседник информагентства.

Подобный инцидент произошел на прошлой неделе в Кумертау. 70-летний мужчина стал очищать от снега крышу частного дома. Не удержавшись, он упал с кровли, и его завалило снегом. Мужчина погиб.