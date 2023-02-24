В Башкирии за сутки в ДТП шесть человек получили травмы и один погиб

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и шесть получили травмы, выяснило информагентство «Башинформ» в телеграм-канале главного инспектора ГИБДД Владимира Севастьянова.

В ДТП погиб 22-летний житель Благовещенского района. Мужчина решил покататься на тюбинге, прицепленный к автомобилю ВАЗ-2111. Развлечение завершилось трагедией.

Как установили сотрудники полиции Бирского района, погибший приехал отдохнуть в выходные дни на дачу в Суслово. Со своим знакомым, 20-летним водителем отечественного автомобиля, решили покататься по деревне, прицепив тюбинг к автомобилю. Стало известно, что водитель ВАЗа имеет стаж вождения менее двух лет.

По факту произошедшего следователь ОМВД России по Бирскому району открыл уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение при управлении транспортным средством, повлёкшее по неосторожности смерть человека — прим.ред.).

«Напоминаю вам о важности соблюдения каждым из вас, будь вы водителем или пешеходом, правил дорожного движения! Будьте внимательны и осторожны на дороге. Задумывайтесь над последствиями своих действий и поступков», — обратился к участники дорожного движения Владимир Севастьянов.