В Уфе мужчина вместе с 3-летним ребенком неудачно скатился с горки на тюбинге и получил травму

В Уфе накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о том, что в лесу напротив здания № 71/2 по улице Р. Зорге, при катании с ребёнком на тюбинге с необорудованной горки получил травму ноги 36-летний мужчина.

Для того чтобы доставить пострадавшего в лечебное учреждение, пришлось привлечь спасателей. Сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы транспортировали мужчину из лесного массива до кареты скорой помощи и передали бригаде службы «03», проинформировали в пресс-службе ведомства. Трехлетний мальчик, который в момент происшествия также был на тюбинге, после обследования в больнице отпущен с родными домой.