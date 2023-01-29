В мэрии Уфы сообщили, как избежать травм при катании на тюбингах

Сегодня — выходной день. Многие уфимцы со своими семьями отправились в парки кататься на лыжах, вышли на катки, а некоторые предпочитают снежные горки и тюбинги. В администрации Уфы призвали горожан быть осторожными в зимних забавах и соблюдать правила безопасности.
Спускаться следует только с ровных, пологих горок, без трамплинов, кочек, деревьев или кустов на пути.
Перед спуском нужно проверить, свободна ли трасса, не собираются ли ее пересекать с другого склона.
Не рекомендуется катание вдвоем на тюбинге либо на сцепленных «ватрушках».
Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках, съезжать спиной или головой вперёд (на животе).
С малышом младше 3 лет не стоит идти на оживлённую горку, с которой катаются дети 7-10 лет и старше.
Категорически запретите ребенку кататься с горок, выходящих на проезжую часть улицы или железнодорожное полотно, и объясните, насколько это опасно для жизни.
Научите ребенка падать, он должен уметь группироваться, собираться в «комочек».
Чрезвычайно опасно кататься на тюбинге, привязанном к автомобилю.
Недавно в Уфе мужчина вместе с 3-летним ребенком неудачно скатился с горки на тюбинге и получил травму, сообщало информагентство «Башинформ». Для того чтобы доставить пострадавшего в лечебное учреждение, пришлось привлечь спасателей.