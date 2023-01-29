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Сегодня, 11:49

В мэрии Уфы сообщили, как избежать травм при катании на тюбингах

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Сегодня — выходной день. Многие уфимцы со своими семьями отправились в парки кататься на лыжах, вышли на катки, а некоторые предпочитают снежные горки и тюбинги. В администрации Уфы призвали горожан быть осторожными в зимних забавах и соблюдать правила безопасности.

Спускаться следует только с ровных, пологих горок, без трамплинов, кочек, деревьев или кустов на пути. 
Перед спуском нужно проверить, свободна ли трасса, не собираются ли ее пересекать с другого склона. 
Не рекомендуется катание вдвоем на тюбинге либо на сцепленных «ватрушках». 
Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках, съезжать спиной или головой вперёд (на животе). 
С малышом младше 3 лет не стоит идти на оживлённую горку, с которой катаются дети 7-10 лет и старше. 
Категорически запретите ребенку кататься с горок, выходящих на проезжую часть улицы или железнодорожное полотно, и объясните, насколько это опасно для жизни. 
Научите ребенка падать, он должен уметь группироваться, собираться в «комочек». 
Чрезвычайно опасно кататься на тюбинге, привязанном к автомобилю.

Недавно в Уфе мужчина вместе с 3-летним ребенком неудачно скатился с горки на тюбинге и получил травму, сообщало информагентство «Башинформ». Для того чтобы доставить пострадавшего в лечебное учреждение, пришлось привлечь спасателей.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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