Плохая погода стала причиной аварии с пострадавшими на трассе в Башкирии

На трассе Стерлитамак - Стерлибашево плохие погодные условия стали причиной аварии. Накануне около девяти часов вечер там столкнулись встречные BMW 530, за рулем которого бы 22-летний житель Миякинского района, и «Лада Калина» под управлением 22-летнего жителя Салавата.

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, в результате аварии 20-летняя пассажирка отечественного автомобиля с травмами была госпитализирована.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 10 аварий, в которых пострадали 10 человек.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в ближайшие три дня, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается ухудшение погодных условий: снегопад, метель и усиление ветра.