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Вчера, 17:18

Автомобилист в Башкирии не оплатил более 200 штрафов

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Автомобилист в Башкирии не оплатил 212 штрафов за нарушение ПДД, причем по 72 из них уже истек срок. Об этом сообщили в ГИБДД Уфы.

О задолженности 40-летнего водителя стало известно, когда его Range Rover S сотрудники полка ДПС остановили на трассе Уфа - Оренбург. Среди правонарушений мужчины — отказ от прохождения медицинского освидетельствования и управление машиной без водительского удостоверения.

«Несмотря на это, он снова сел за руль. В отношении уфимца составлен административный материал по части 4 статьи 12.7 КоАП РФ», — отметили в госавтоинспекции столицы.

Сейчас автомобиль нарушителя, который изъяли судебные приставы, находится на спецстоянке.

Ранее «Башинформ» писал о похожем случае в Аургазинском районе, где сотрудники ДПС задержали злостного неплательщика со 100 штрафами.

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