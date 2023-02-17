В Башкирии сотрудники ДПС задержали злостного неплательщика со 100 штрафами

В Аургазинском районе сотрудники ДПС задержали злостного неплательщика штрафов. Федеральная база показала, что мужчина накопил долг на общую сумму 53 тысячи рублей по 100 выписанным за нарушение ПДД протоколам.

В пресс-службе МВД по республике агентству «Башинформ» сообщили, что госавтоинспекторы остановили водителя «ГАЗели» на трассе Уфа - Оренбург. За рулем находился 32-летний уфимец. В отношении водителя составлено 16 административных материалов по ст. 20.25 КоАП РФ об уклонении от исполнения административного наказания. Автомобиль у неплательщика изъяли и поместили на специализированную стоянку для принудительного исполнения судебных решений.