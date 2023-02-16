Количество погибших на «дороге смерти» в Башкирии сократили в шесть раз

Количество аварий на трассе Уфа — Благовещенск, которую называли «дорогой смерти», сократилось в шесть раз. За семь месяцев прошлого года погибло девять человек, а за пять месяцев после принятых мер — всего один человек. Дорога считалась одной из самых опасных региональных трасс. Участок находился в хорошем состоянии, но водители часто выезжали на встречную полосу. По поручению Радия Хабирова чиновники и ГИБДД составили большой комплексный план, что необходимо сделать.

На участке запретили левые повороты, установили барьерные ограждения и шумовые полосы, установили почти 300 дорожных знаков и новые комплексы фотовидеофиксации, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. Опыт такой комплексной работы признали удачным. Радий Хабиров поручил применять и масштабировать его и на другие участки дорог с высокой аварийностью.

Как рассказывал «Башинформ» ранее, благодаря большому комплексу мер, по итогам 2022 года смертность на дорогах Башкирии сократилась за год на 15%, это на 74 человека меньше, чем было в 2021 году.