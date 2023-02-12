Житель Башкирии, управляя гужевой повозкой, не пропустил «Шевроле Авео»

Накануне в Бирском районе Башкирии произошло ДТП с участием гужевой повозки, сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

«На 15 км автодороги Бирск - Питяково, 27-летний местный житель, управляя гужевой повозкой, при выезде с прилегающей территории не пропустил "Шевроле Авео" под управлением 22-летней уфимки. В результате сильного удара, мужчина, управлявший гужевой повозкой и его 34-летняя пассажирка получили травмы. Животное не пострадало», - рассказал Севастьянов и призвал всех, кто использует гужевые повозки, прикрепить на них световозвращающие элементы.

Начато разбирательство ДТП.

Ранее главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов предупредил участников дорожного движения, что 10, 11 и 12 февраля пройдут масштабные рейды Госавтоинспекции, информировал «Башинформ».