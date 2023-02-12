За сутки жители Башкирии отдали мошенникам более 7 млн рублей

Жители Башкирии за минувшие сутки отдали мошенникам более 7 млн рублей, констатировали в пресс-службе МВД по региону.

Только за последние сутки в полицию поступило 19 сообщений от пострадавших. Среди них - два жителя Башкирии, оформившие под влиянием мошенников несколько кредитов.

«Уфимке мошенники позвонили под видом сотрудников банка и сообщили о том, что, якобы, на её имя кто-то пытается оформить кредит. Для предотвращения таких действий они убедили женщину оформить четыре кредита в различных банках и перевести средства на «безопасный» счет. Уфимка перевела мошенникам через терминалы более 2 миллионов рублей», - рассказали один из таких примеров в пресс-службе МВД.

Аналогичный случай произошел в этот же день в Туймазинском районе Башкирии. В полицию обратилась 58-летняя местная жительница. Она сообщила, что ей позвонил, якобы, банковский сотрудник и сообщил о попытках незаконного оформления кредита на её имя.

«Для сохранения денег мошенники предложили женщине перевести денежные средства на другой счет. Она перевела 300 тысяч рублей на указанный счет. Затем оформила еще три кредита и полученные деньги также перевела мошенникам. Всего 58-летняя женщина лишилась более 1,5 млн рублей», - констатировали в МВД и добавили, что по данным фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

И, наоборот, в этот же уже 88-летняя уфимка не попалась на уловки аферистов и смогла сохранить свои деньги. В отделении полиции пожилая женщина заявила о том, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов пытались похитить 900 тысяч рублей. Неизвестный по телефону сообщил, что её сын, якобы, попал в ДТП и для оказания помощи нужны деньги. Однако женщина не растерялась, позвонила своему сыну и узнала, что с ним все в порядке.

«Не переводите деньги незнакомым людям, - в очередной раз напоминают в МВД. - Не сообщайте незнакомцам данные своих карт и не выполняйте операций по оформлению кредитов и переводу денег. Положите трубку, и если у вас возникли сомнения, обратитесь в банк лично. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Также будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру».

В начале февраля этого года 73-летняя уфимка из-за мошенников не смогла обогатиться на 18 млн рублей, информировал «Башинформ».

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей поступил звонок от неизвестного лица, якобы, сотрудника правоохранительных органов.

Он сообщил о том, что приобретенные ею ранее лекарства являются подделкой и на компанию заведено уголовное дело.

В связи с этим «сотрудник» предложил женщине написать заявление и получить компенсацию в размере 18 млн рублей. Однако, чтобы получить деньги, аферист убедил уфимку оплатить госпошлину в размере более 470 тысяч рублей. Она последовала его советам, оформила кредит и перевела деньги на продиктованные мошенником счета.