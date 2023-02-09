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Сегодня, 12:53

Пожилая уфимка из-за мошенников не смогла обогатиться на 18 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе в полицию обратилась 73-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного лица, якобы сотрудника правоохранительных органов.

Звонивший сообщил о том, что приобретенные ранее лекарственные средства заявительницей являются подделкой и на компанию заведено уголовное дело. В связи с этим «сотрудник» предложил женщине написать заявление и получить компенсацию в размере 18 миллионов рублей. Однако, чтобы получить деньги, аферист убедил горожанку оплатить госпошлину в размере более 470 тысяч рублей. Уфимка последовала советам, оформила кредит и перевела деньги на продиктованные мошенником счета.

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, более 3 миллионов рублей отдали мошенникам жители Башкирии за прошедшие сутки.

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