Пожилая уфимка из-за мошенников не смогла обогатиться на 18 млн рублей

В Уфе в полицию обратилась 73-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного лица, якобы сотрудника правоохранительных органов.

Звонивший сообщил о том, что приобретенные ранее лекарственные средства заявительницей являются подделкой и на компанию заведено уголовное дело. В связи с этим «сотрудник» предложил женщине написать заявление и получить компенсацию в размере 18 миллионов рублей. Однако, чтобы получить деньги, аферист убедил горожанку оплатить госпошлину в размере более 470 тысяч рублей. Уфимка последовала советам, оформила кредит и перевела деньги на продиктованные мошенником счета.

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, более 3 миллионов рублей отдали мошенникам жители Башкирии за прошедшие сутки.