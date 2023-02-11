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Сегодня, 10:08

Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 23 тысячи человек

Число жертв крупнейшего за несколько десятков лет землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек, более 80 тысяч получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

Отмечается, что почти 87 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия в другие регионы Турции.

Телеканал CNN сообщает о 3 513 погибших и 5 245 пострадавших в Сирии.

Как ранее сообщал «Башинформ», для оказания помощи пострадавшим в результате сокрушительного землетрясения в Турецкую Республику прибыли волонтеры из Башкирии. По поручению Главы региона Радия Хабирова туда был отправлен отряд 25 добровольцев-спасателей.

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