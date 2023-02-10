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Сегодня, 08:26

В больнице скончался один из пяти пострадавших при пожаре в кафе Уфы

пресс-служба прокуратуры РБ
Фото:пресс-служба прокуратуры РБ

В больнице скончался один из пяти пострадавших накануне при пожаре в уфимском кафе «Рахат», сообщили в главном управлении МЧС России по Башкирии.

«При сверке данных с медицинским учреждением выяснилось, что сегодня ночью один из пострадавших мужчин от полученных травм, к сожалению, скончался», - констатировали спасатели. 

Как сообщал ранее «Башинформ», в Уфе 9 февраля в результате утреннего пожара в кафе «Рахат», расположенном на улице Ахметова, пострадали пять человек. Среди них - четверо мужчин, 1996, 1996, 1968, 2000 года рождения, и девушка 2003 года рождения. Все они доставлены в ожоговое отделение городской клинической больницы № 18.

«Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, им проведена лечебная и диагностическая бронхоскопия. Один пациент в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести. Лечение оказывается в полном объеме, проводятся противошоковые мероприятия», — сообщили накануне в министерстве здравоохранения Башкирии.

Автор:Галина Бахшиева
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