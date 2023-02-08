Работал всего лишь два дня: в гострудинспекции Башкирии сообщили подробности гибели строителя в Уфе

Гострудинспекция совместно с Ростехнадзором в РБ приступила к расследованию смертельного несчастного случая, в результате которого погиб разнорабочий. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной гострудинспекции, трагедия произошла 7 февраля на территории строящегося жилого комплекса «Некрасовский» по улице Софьи Перовской в Уфе.

«При выполнении строительных работ на мужчину, который, по предварительной информации, устроился всего два дня назад к индивидуальному предпринимателю, с высоты упала деревянная балка. Полученная травма головы стала для пострадавшего смертельной — он скончался на месте. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — проинформировали в ведомстве.

Ранее «Башинформ», ссылаясь на собственный источник, сообщал о том, что 53-летний рабочий разгружал кирпичи на шестом этаже, в этот момент с верхнего этажа прямо на него рухнул брус. Мужчина был в каске, но она его не спасла от сильного удара. Каменщик получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.