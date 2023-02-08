В Уфе мужчину убило деревянным брусом

В Кировском районе Уфы накануне утром на стройке произошел смертельный несчастный случай. Как сообщил агентству «Башинформ» собственный источник в экстренных службах, по предварительным данным, на улице Софьи Перовской, где идет строительство жилого комплекса, на 53-летнего каменщика, жителя Азербайджана, упал деревянный брус.

«Рабочий разгружал кирпичи на шестом этаже, в этот момент с верхнего этажа прямо на него рухнул брус. Мужчина был в каске, но она его не спасла от сильного удара», — рассказал собеседник информагентства.

Каменщик получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

«Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ прокомментировали, что по данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.