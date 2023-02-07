Водитель в Башкирии сбил ребенка, переходившего с бабушкой дорогу в неположенном месте

Сотрудники ГИБДД по Башкирии выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

По его словам, накануне днем в Белебее, на улице Красноармейской 18-летний водитель за рулём ВАЗ-2112 совершил наезд на 10-летнюю девочку, «предположительно, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода вместе со своей бабушкой».

В результате происшествия третьеклассница госпитализирована. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

«Родители, которые переходят с детьми дорогу в неположенном месте, могут и не надеяться, что, когда ребенок будет переходить дорогу один, он станет искать пешеходный переход, - прокомментировал случившееся главный госавтоинспектор Башкирии. - Ребенок не сможет правильно определить расстояние до приближающегося автомобиля, он не обратит внимания на то, что скользкая дорога или нет. Поэтому призываю взрослых соблюдать ПДД и быть примером законопослушного участника дорожного движения».

Как сообщал «Башинформ», в Уфе 4 февраля 52-летний водитель, управляя грузовой машиной Scania, допустил наезд на 15-летнюю девочку. Школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.