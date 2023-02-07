В Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью от большого пожара

Пожарный извещатель спас сегодня утром многодетную семью от большого пожара, сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пожар произошел в селе Пономаревка Бирского района на улице Заречной.

«По прибытии установлено, что пожар произошел в жилом доме размером 6х6 метров. Огнем повреждена стена кухни на площади 2 квадратных метра. Горение уже было потушено до прибытия пожарных», - рассказали спасатели.

Дознавателем МЧС России установлено, что в доме проживает многодетная семья.

«Дом оборудован автономным дымовым пожарным извещателем, установленным по льготной республиканской программе. Свою функцию выполнил. Жильцы дома были вовремя оповещены и смогли своевременно и правильно среагировать. Причина пожара устанавливается», - добавили в главном управлении МЧС по Башкирии.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что дымовой пожарный извещатель спас от гибели жительницу Альшеевского района Башкирии.