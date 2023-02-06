В дорожной аварии в Башкирии пострадали четыре человека

В Баймакском районе четыре человека пострадали в дорожной аварии, сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Вечером 5 февраля на 124 км автодороги Магнитогорск - Ира 63-летний житель Сибая за рулём ВАЗ-2110, предположительно, выехал на встречную полосу в зоне действия знака «обгон запрещён» и столкнулся с «Ладой Калина» под управлением 21-летней девушки.

«В результате аварии оба водителя, а также два пассажира «Калины» обратились за медицинской помощью. Известно, что девушка-водитель водительских прав не имела. По факту ДТП проводится проверка», - сообщил Севастьянов.

Как информировал накануне «Башинформ» со ссылкой на ГИБДД, в ходе рейдов, проведенных на дорогах республики 3 и 4 февраля, задержаны 75 нетрезвых водителей.