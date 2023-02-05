На дорогах Башкирии задержаны 75 нетрезвых водителей - ГИБДД

В ГИБДД по Башкирии подвели итоги рейдов, проведенных на дорогах республики в пятницу и субботу.

Главная цель таких рейдов - предупреждение аварийных ситуаций и пресечение нарушений Правил дорожного движения.

«Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении правонарушителей составлены более 3500 административных материалов. Задержаны 75 нетрезвых водителей. Из них семерым грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», - сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что 26 января на встрече с журналистами Владимир Севастьянов подвел итоги работы ведомства в 2022 году. Он рассказал о миллиардных штрафах, опасных дорогах и смертельных ДТП.