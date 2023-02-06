На месте пожара в Башкирии обнаружен труп мужчины

На месте пожара в Подымалово Уфимского района Башкирии спасатели обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Пожар в доме произошел сегодня ночью, в садовом товариществе «Заря» на ул. Вишневая.

«По прибытии происходило открытое горение жилого кирпичного дома размером 5х6 метров. Пожар потушен, распространения огня не допущено, - рассказали спасатели. - К сожалению, в ходе разбора места пожара обнаружен погибший мужчина, 1972 года рождения».

Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Ранее спасатели Башкирии назвали самые распространенные причины пожаров в домах. Среди них - неисправное электрооборудование, замыкание электрической проводки, неправильная эксплуатация отопления, а также неосторожное обращение с огнем при курении, информировал «Башинформ».