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Вчера, 22:32

В Башкирии в сгоревшем доме обнаружено тело ‒ предположительно 62-летней женщины

Сегодня, 31 января, в Кушнаренковском районе произошёл пожар в жилом доме. На месте после разбора пожара обнаружено тело, предположительно 62-летней женщины.

Сигнал о горении жилого кирпичного дома в деревне Нижнеакбашево поступил вечером в главное управление МЧС России по Башкирии. Дом потушили силы и средства МЧС России.

Причины возгорания устанавливаются. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Вчера произошёл пожар жилого частного дома в пригороде Уфы, сообщало информагентство «Башинформ». На месте пожара также была обнаружена погибшая женщина.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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