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Вчера, 23:43

Под Уфой во время тушения пожара в доме обнаружено тело женщины

госкомитет РБ по ЧС
Фото:госкомитет РБ по ЧС

В пригороде Уфы сгорел жилой дом. Сигнал о пожаре в селе Фёдоровка поступил в главное управление МЧС России по Башкирии. В ходе тушения пожара была обнаружена погибшая женщина. По предварительной информации госкомитета Башкирии по ЧС погибла женщина 1980 г.р. Ведомство сообщает, что информация предварительная и она уточняется.

Огонь в жилом одноэтажном доме потушили оперативно прибывшие на место огнеборцы и средства МЧС России, госкомитета Башкирии по ЧС, муниципальных пожарных частей Уфы и другие экстренные службы.

Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Сегодня днём в Уфе также произошёл пожар в жилом доме по улице Запотоцкого. Во время разбора места пожара спасатели обнаружили фрагменты тел двух погибших. Их личность устанавливается, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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