23-летний житель Башкирии погиб на железнодорожных путях

В Иглинском районе ночью 30 января на железнодорожных путях станции Кудеевской произошел смертельный инцидент. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, по предварительным данным, 23-летний житель села Иглино попал под поезд. Молодой человек погиб на месте происшествия, до приезда скорой помощи.

Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются следователи. Подробности инцидента уточняются.

Ранее «Башинформ» сообщал о трагическом железнодорожном происшествии в Куюргазинском районе, произошедшем 23 января: под поезд угодил 15-летний парень. Его доставили в реанимационное отделение больницы Кумертау, медики диагностировали перелом свода черепа. Уже неделю пациент находится между жизнью и смертью — без динамики, в крайне тяжелом состоянии.