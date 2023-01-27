В Уфе по факту падения мужчины с Шумавцовского моста возбуждено уголовное дело

В Уфе по инициативе прокуратуры Калининского района возбуждено уголовное дело по факту падения мужчины через ограждение Шумавцовского моста. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, установлено, что 23 января 59-летний мужчина, двигаясь по пешеходному тротуару моста, поскользнулся и упал с путепровода около железнодорожных путей. Позже

от полученных травм он скончался в медучреждении.

«При этом дорога не была очищена от осадков надлежащим образом, уровень снежного покрова и наледи превышал установленный норматив. В этой связи прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

«Случившееся могло произойти из-за ненадлежащей организации работы по очистке поверхности тротуара моста от наледи и снега сотрудниками МБУ «Служба по благоустройству Калининского района». Сейчас проводится комплекс следственный действий для установления соответствия оказываемых услуг установленных законом требованиям и нормам, истребована необходимая документация учреждения, допрашиваются очевидцы, работники МБУ и другие свидетели. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за допущенные нарушения, будет дана правовая оценка», - добавили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.

Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

Как рассказал «Башинформу» сын погибшего, его 59-летний отец шел по неочищенному от снега и наледи Шумавцовскому путепроводу. В какой-то момент он поскользнулся и упал с моста. Пострадавший получил травмы, характерные при падении с высоты. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в больницу № 13, но мужчина скончался.

«По словам свидетелей случившегося, мост был не очищен от снега и наледи. И только после инцидента его оперативно почистили. Я буду обращаться по данному факту и в прокуратуру, и в СКР республики», — сообщил сын погибшего.

В пресс-службе мэрии города подчеркнули, что уборка снега и наледи в городе производится постоянно, в круглосуточном режиме.

«Домыслы о том, что после случившегося инцидента на мосту начали убирать снег и лед, чтобы якобы скрыть причины трагедии, не соответствуют действительности. Службы после инцидента никаких работ не производили. Тротуар был и так очищен, гололеда не было», — прокомментировали информагентству в мэрии Уфы.