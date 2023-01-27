В Уфе 10-летняя девочка попала под колеса «ВАЗ-21102»

В Уфе утром 26 января напротив дома №15 по улице Ульяновых в ДТП пострадал ребенок. По данным пресс-службы столичной госавтоинспекции, 55-летний водитель за рулем «ВАЗ-21102», следуя в сторону улицы Мира, допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.



В дорожной аварии ребенок с травмами головы был доставлен в больницу.

По факту ДТП начато административное разбирательство.

Ранее «Башинформ» сообщал о старте мероприятия «Пешеход», где большое внимание будет уделяться профилактической работе с детьми в школе.