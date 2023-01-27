Госавтоинспекция в Башкирии объявила о старте профилактического мероприятия «Пешеход»

На дорогах Башкортостана стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход», которое продлится до конца месяца. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, экипажи ДПС будут обращать внимание на то, где переходят дорогу граждане, в Уфе служебная машина по громкой связи будет напоминать горожанам о ПДД, усилится профилактическая работа в школах республики.



По данным ведомства, в Башкирии в 2022 году с участием пешеходов зарегистрировано 1012 ДТП, в которых 99 человек погибли и 944 получили телесные повреждения. По вине самих пешеходов совершено 323 аварии. Больше половины всех происшествий (543) зарегистрированы на дорогах Уфы.