В Башкирии водитель-экспедитор при очистке кузова получил тяжелую травму руки

Гострудинспекция в Башкирии начала расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 52-летний работник ООО БК «БетонТрейд».

По данным ведомства, инцидент произошёл 19 января на объекте реконструкции трассы М-7 в районе села Семилетка. При проведении очистки кузова грузового самосвала водитель-экспедитор получил тяжёлую травму — ему придавило левую руку. Медики диагностировали открытый перелом со смещением, ушибленную рану плеча.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Стерлитамаке ночью 26 января в экстренные службы поступило сообщение о травмировании работника мусоросортировочного комплекса. Что именно произошло, пока неизвестно, но работник остался без руки.