В Башкирии мужчина лишился руки на работе

В Стерлитамаке ночью 26 января в экстренные службы поступило сообщение о травмировании работника мусоросортировочного комплекса. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, мужчина получил серьезную травму на производстве. Что именно произошло, пока неизвестно, но работник остался без руки.

«Его доставили в городскую больницу № 1. Врачи диагностировали травматическую ампутацию правой верхней конечности на уровне верхней трети плеча и травматический шок», — пояснил собеседник информагентства.

Подробности случившегося уточняются.