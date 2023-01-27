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Вчера, 09:51

В Башкирии водитель бензовоза уснул за рулем и устроил ДТП

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Краснокамском районе утром 27 января зарегистрировано опрокидывание грузовика с опасным грузом. По данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, на 55 км автодороги Дюртюли - Нефтекамск 36-летний житель Кармаскалинского района, управляя бензовозом «Скания», совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В ДТП никто не пострадал. Известно, что автомобиль перевозил 23 тонны дизельного топлива. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. По словам водителя, он заснул за рулём.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что 26 января на трассе Р-240 «Уфа — Оренбург» в Уфимском районе вблизи села Ушаково также опрокинулся бензовоз. Сотрудниками МЧС России оперативно проведены аварийно-восстановительные работы по устранению течи, создана воздушно-пенная подушка.

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ
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