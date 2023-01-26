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Вчера, 13:01

На трассе в Башкирии опрокинулся бензовоз

На трассе в Башкирии опрокинулся бензовоз. Авария произошла сегодня утром на федеральной трассе Р-240 «Уфа - Оренбург» в Уфимском районе вблизи села Ушаково.

По информации пресс-службы МЧС по РБ, автомобиль перевозил дизельное топливо. При опрокидывании автомобиля в результате повреждения горловины цистерны произошла незначительная течь дизельного топлива.

«Сотрудниками МЧС России оперативно проведены аварийно-восстановительные работы по устранению течи, создана воздушно-пенная подушка. Движение на автодороге не затруднено. Пострадавших нет», — сообщили «Башинформу» в ведомстве.

На 13.30 минут бензовоз поставлен на шасси с помощью автокрана.

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