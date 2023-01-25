Житель Башкирии пытался подкупить сотрудника ФСБ, чтобы скрыть кражу 1,2 тонны рельсовых креплений

Мужчина из Нефтекамска пытался дать взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику УФСБ РФ по Башкирии, чтобы спецслужба «закрыла глаза» на организованную им вместе с двумя сообщниками железнодорожную кражу и последовавший за ней инцидент. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Известно, что злоумышленники в июле прошлого года украли и продали более 1,2 тонны металлических креплений для рельс. Как ранее писал «Башинформ», в результате с пути сошел поезд, перевозивший три цистерны соляной кислоты. Желая прекратить уголовное преследование, 36-летний преступник встретился с оперативником, где и был задержан в момент передачи части денег.

Суд приговорил злоумышленника к 4,6 годам колонии строгого режима, его подельники получили по 4,6 и 3 года лишения свободы в колонии-поселении. Также один из них заплатит штраф в один миллион рублей.