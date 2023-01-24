В Башкирии из-за кражи креплений для рельсовых соединений локомотив сошел с пути: виновных наказали

Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей по статьям «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и «дача взятки в крупном размере». По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле прошлого года подсудимые похитили детали на подъездном железнодорожном пути «Нефтекамск - Саклово». Сообщники демонтировали с полотна составные части общим весом почти 2,4 тонны, вывезли на автомобиле и сдали в пункт приема металла. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 тысяч рублей. Из-за неисправности дороги локомотив, перевозящий вагоны-цистерны, сошел с пути.

«В последующем все фигуранты были установлены, одни из которых, желая избежать уголовной ответственности, встретился с оперуполномоченным, который проводил оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу, и предложил ему взятку в размере 200 тысяч рублей за прекращение активных действий по его изобличению и дальнейшее бездействие. Сотрудник доложил руководству о незаконном предложении. При передаче денежных средств оперативнику взяткодатель был задержан с поличным», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Двоим соучастникам суд назначил наказание — 3 года и 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и исправительной колонии строгого режима. Третьему подсудимому предстоит отбыть лишение свободы 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима и заплатить штраф в размере 1 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.