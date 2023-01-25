В Башкирии тракторист получил тяжёлую травму при демонтаже колеса

В Башкирии тракторист-машинист получил тяжёлую травму на производстве. Несчастный случай произошел 17 января на территории шиномонтажного предприятия в посёлке Чишмы.

Как сообщили «Башинформу» в Гострудинспекции в РБ, во время демонтажа в руках рабочего взорвалось колесо. Ударной волной 53-летнего работника ООО «Башкир-агроинвест» откинуло в стену здания.

«Пострадавшего госпитализировали в ГКБ № 21 Уфы, где ему диагностировали сочетанную травму, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Обстоятельства и причины случившегося будут определены в ходе расследования инцидента инспекторами гострудинспекции».