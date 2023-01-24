Следователи занялись потасовкой на дороге с участием сотрудников ГИБДД Башкирии

В Башкирии двое мужчин подрались с сотрудниками ГИБДД, после того, как им был выписан штраф за парковку в неположенном месте. Как информировал «Башинформ», ссылаясь на данные региональной госавтоинспекции, инцидент произошел утром 23 января на улице Тракторной села Чекмагуш, где сотрудники ДПС заметили автомобиль «Лада Гранта», припаркованный в нарушение требований ПДД — на пешеходном переходе. При составлении административного материала 31-летний водитель машины начал вести себя неадекватно и агрессивно, в том числе выражаться нецензурной бранью в адрес правоохранителей. В это время подошел его отец, также вступил в конфликт с полицейскими. Его сын выхватил бланк административного материала и попытался скрыться. Для пресечения противоправных действий стражи порядка применили к нарушителю физическую силу. При этом отец водителя нанес несколько ударов инспекторам, после чего был также задержан.

В итоге по данному факту в СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти»).

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по РБ Игорю Пашнину представить доклад по обстоятельствам произошедшего. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК, отметили в пресс-службе ведомства.